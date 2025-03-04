

Başkan Yıldız yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“1979’da kurulan İnegöl Halk Ekmek Fabrikamız 2010’da özelleştirilerek özel bir şirkete verildi. 2019 yılında şirketin batması ile üretimi duran halk ekmek fabrikamız 2022 yılında arsasıyla birlikte ihaleye çıkarılarak maalesef satıldı. Özetle, koca bir fabrikadan elimizde kalan hiç oldu. Bu konuyu o günlerde sürekli gündemde tutan, basın açıklamalarıyla bu sürece karşı çıkan Saadet Partisi’nden başkası da olmadı.

Şimdi ise İnegöl Belediyesi yeni bir süreci başlattığını duyurdu. Ocak ayında Belediye Başkanı Alper Taban “Gastro Fırın” olarak ekmek üretimi yapacaklarını ifade etti. Her ne kadar bir fabrika değil fırın da olsa bu gelişme bizleri sevindirdi. Belediye Meclis Üyemiz Fikret Bayram Belediye Meclis Toplantısında söz alarak bu gelişmeden ötürü Alper Taban’a teşekkür bile etti.

Geçtiğimiz hafta Alper Taban, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile İnegöl Halk Ekmeğin 10 TL’den 22 farklı noktada satışa başladığını söyledi. Ancak paylaşımında “belediyemiz aracılığıyla üretilen” cümlesini kullandı. Bu durum üzerine yaptığımız araştırmada gördük ki, İnegöl Belediyesi ekmek üretimi değil, ekmek ticareti yapıyormuş. Bursa Kestel’deki özel bir ekmek fabrikası ile Akhisar’daki bir özel işletme fırınından alınan ekmekler “İnegöl Yerel Esnaf Platformu” olarak isimlendirilen bir platformun mensuplarına ait marketlerde satışa sunuluyor.

Halk ekmek, vatandaşımızın kaliteli ve ucuz ekmeğe ulaşımını sağlamak amacıyla kurulan kuruluşlardır. Buradaki temel amaç üretimin de doğrudan belediye tarafından yapılması yine belediyenin adil bir dağıtım sistemi ile bu ekmeklerin birçok noktada satışının sağlanmasıdır. Bu açıdan bakıldığında İnegöl Belediyesi tarafından kurulacak bir halk ekmek fırını veya fabrikası doğru işletildiği taktirde zarar dahi etse bunu bir kamu hizmeti olarak göreceğimizi ve eleştirecek bir durum olmadığını belirtmek isteriz. Ancak işin içine al sat dediğimiz ticaret girerse bu sefer bu ticaretin tüm paydaşlarını tek tek sorgularız. Bu sebeple şimdi soruyoruz:

- Madem ekmeği dışarıdan alıp satıyoruz, o zaman bu alımla ilgili bir ihale açtık mı? Burada ekmeğin nereden alınacağına, ne kriterlere göre üretileceğine nasıl karar verildi?

- Ekmek dağıtımı yapılacak yerler için gösterilen İnegöl Yerel Esnaf Platformu’nun Bakkallar Odası gibi, Ticaret Sanayi Odası komitesi gibi bir resmi altyapısı var mı? Bu platform ne şekilde kuruldu? Platforma ait kurumsal bir kimlik var mı? Yoksa bu platform çok ortaklı bir şirket mi?

Bunu neden sorguluyoruz? Çünkü yerel esnaflarımız bilir ki ekmek satışı esnafa doğrudan kâr getirmeyen, ancak müşteri getirerek diğer ürün satışlarını artıran bir etkendir. Yani ucuza satılan halk ekmek noktaları aynı zamanda satış yapılan yere müşteri çeken ticari bir fırsattır. Bu ticari fırsatın da İnegöllü esnaflara adil bir şekilde kullandırılması gereklidir.

Kıymetli İnegöllüler, niyetimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Saadet Partisi olarak hiçbir zaman boş yere bir muhalefet sergilemedik. En başında da halk ekmek fabrikasının özelleştirme kararına yaptığımız eleştiriler bizi haklı çıkardı. Şimdi de endişemiz odur ki, bu milletin bütçesiyle sübvanse edilen bu ekmek ticareti sadece bir kesimin nemalandığı bir durum olmasın. İnegöl Belediyesi kendi ekmeğini kendisi üretebilecek güçtedir. Yeter ki kaynaklar doğru yatırımlara harcansın.

Ekmeği kendimizin ürettiği günleri görmek dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Kaynak: BÜLTEN