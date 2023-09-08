Saadet Partisi Yeni Mahalle Teşkilat Başkanı Mustafa Adak, Alanyurt bölgesinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının koordinasyonsuz ilerlediğini belirterek, vatandaşların hizmet geldiğini bile sevinemediğini ifade etti.

Mustafa Adak, Alanyurt bölgesinde altyapı çalışmalarının koordinasyonsuz ve bilinçsiz gerçekleştirildiğini ifade etti. Özellikle su kesintileri noktasında vatandaşın mağdur edildiğinin altını çizen Adak, “Belli belirsiz saatlerde sular kesiliyor ve vatandaşlar hazırlıksız yakalanıyor. Bazı günler ise sular hiç kesilmiyor. Planlı yapılan bu kesintilerin saatlerini daha önceden duyurarak vatandaşların tedbirli olmalarını sağlamak günümüz teknoloji ve haberleşme çağında bu kadar zor mu?” dedi.

Saadet Partisi Yeni Mahalle Başkanı Adak’ın açıklaması şu şekilde;

ÇALIŞMALAR KOORDİNASYONSUZCA VE BİLİNÇSİZCE İLERLİYOR

“İnegöl'de altyapı çalışmalarının başladığı günden bu yana birçok sorunu olan şehrimizin sorunlarına yenileri eklendi. Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ koordinasyonuyla yapılan bu çalışmalar ilk başladığı günden bu güne kadar koordinasyonsuzca ve bilinçsizce ilerliyor. İlk başlanan mahallede yaşanan sorunlar ve eksikliklerden ders çıkaramayan BUSKİ ekipleri son olarak Alanyurt bölgesinde de vatandaşlara yeni sorunlar getirdi. Vatandaşlar adeta hizmet geldiğine sevinemeyecek duruma geldi.”

KAZILAN BAZI BÖLGELERDE GÜNLERCE ÇALIŞMA YAPILMADI

“Alanyurt bölgemizde altyapı çalışmaları başladığı günden bu yana koordinasyonsuzca birçok mahalle ve sokak kazıldı. Takip ettiğimiz kadarıyla kazılan bu bölgelerde günlerce çalışma yapılmadı. Vatandaşlarımız bir taraftan çamur içerisinde gezerken bir taraftan da araçları zarar gördü. Bazı bölgelerde ise yeni dökülen asfaltların kazıldığını, yeniden döküldüğünü ve yine yeniden kazıldığını gördük. Buradan yetkililere sesleniyoruz, bu israfın bedelini vatandaş ödüyor?”

KESİNTİLERİ DUYURMAK TEKNOLOJİ ÇAĞINDA BU KADAR ZOR MU?

“Daha önceden de belirttiğimiz gibi Ak Parti iktidarı ve belediyeciliği, vatandaşların temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmiştir. Bunun en büyük nedeni ise liyakatsiz kadrolardır. Yatırımı koordinasyonsuzluk nedeniyle israf ederek getiren bu anlayışı kınıyoruz. Alanyurt bölgemizde yaşanan bir diğer sıkıntı ise su kesintileri. Belli belirsiz saatlerde sular kesiliyor ve vatandaşlar hazırlıksız yakalanıyor. Bazı günler ise sular hiç kesilmiyor. Planlı yapılan bu kesintilerin saatlerini daha önceden duyurarak vatandaşların tedbirli olmalarını sağlamak günümüz teknoloji ve haberleşme çağında bu kadar zor mu? Vatandaşlara hizmet getirirken bile çile çektiren anlayışa daha koordineli olmaları yönünde ve vatandaşları bilgilendirerek hareket etmeleri yönünde çağrı yapıyoruz. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak ilçemiz menfaatleri doğrultusunda gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.”