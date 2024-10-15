

İnegöl’de kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte hava kirliliği gözle görülür derecede arttı. Konuyu Alanyurt bölgesinden çekilen bir fotoğrafla gündeme getiren Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, Belediye Başkanı Alper Taban’a 2020 Ocak ayı belediye meclisinde söylediği sözleri hatırlatarak eleştirilerde bulundu.

Hava kirliliği sorunuyla ilgili İnegöl Belediyesinin kısa veya uzun vadeli bir adım atmadığını belirten Yıldız,”Yerel yönetim sadece hava kirliliğini izlemekle ve ölçmekle meşkul” diyerek İnegöl’ün tüm paydaşlarına ‘ortak akılla sorunu çözelim’ çağrısı yaptı.

Ahmet Yıldız’ın paylaşımı şu şekilde;

“SORU: Kış geldiği İnegöl'de nasıl anlaşılır? CEVAP: İnegöl'e yüksekten bakarak anlaşılır.

Kış mevsimiyle birlikte İnegöl’ümüze yakışmayan, şehrimizin kanayan yarası hava kirliliği de kendini göstermeye başladı.

Şehrimizin hava izleme istasyonunun verilerine bakıldığı zaman, yılda ortalama 70-80 kez hava kirliliği üst limiti aşıldığı görülüyor. YANİ ZEHİR SOLUYORUZ! YANİ her ÇOCUK pasif SİGARA kullanıcısı olarak yaşıyor!

Sayın belediye başkanımız Alper Taban 2020 yılı Ocak meclisinde, hava kirliliğini çözeceklerini belirtmiş ve 'İnşallah bu meclis bunu başaracak' demişti. Gelinen süreçte uzun vadeli veya kısa vadeli bir adım atılmadığını, yerel yönetimin sadece hava kirliliğini izlemekle ve ölçmekle meşkul olduğunu görüyoruz.

Buradan başta İnegöl Belediyesine, büyükşehir belediyesine ve şehrin tüm dinamiklerine çağrı yapıyoruz. Gelin bu sorunu ORTAK AKILLA çözelim. Bu şehir bizim, bu gelecek bizim, BAŞKA BİR İNEGÖL YOK!”

Kaynak: BÜLTEN