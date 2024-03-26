NBA’de Sacramento Kings, konuk ettiği Philadelphia 76ers’ı Domantas Sabonis’in triple-double yaptığı maçta 108-96’lık skorla yendi.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 11 maçla devam etti. Batı Konferansı ekibi Sacramento Kings, sahasında Philadelphia 76ers’ı 108-96’lık skorla mağlup etti. Sezonun 42. galibiyetini elde eden Kings’te Domantas Sabonis, 11 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle bu sezon 25. kez triple-double yaptı. Sabonis bu istatistikle, Nikola Jokic, Russell Westbrook, Wilt Chamberlain ve Oscar Robertson’dan sonra bir NBA sezonunda en az 25 defa triple-double yapan 5. basketbolcu oldu. Ev sahibi Kings’te Keegan Murray ve De’Aaron Fox 23’er sayıyla katkı verdi. 33. yenilgisini alan 76ers’ta ise Tyrese Maxey’nin 29 ve Tobias Harris’in 12 sayısı yeterli olmadı.

Cedi Osman’dan 7 sayılık katkı

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği San Antonio Spurs, konuk ettiği Phoenix Suns’ı 104-102’lik skorla mağlup ederek 16. galibiyetine ulaştı. Spurs’ta Jeremy Sochan 26 sayı, 18 ribaund, Devin Vassell 26 sayı, 7 asist, Zach Collins 18 sayı, 5 ribaundla galibiyete katkı sağladı. Müsabakada 15 dakika parkede kalan Cedi Osman da 7 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı. 30. yenilgisini yaşayan Suns’ta ise Devin Booker’ın 36, Kevin Durant’in de 29 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Rockets, üst üste 9. galibiyetini aldı

Batı Konferansı temsilcisi Houston Rockets, sahasında Portland Trail Blazers’ı 110-92 yenerek art arda 9. galibiyetine ulaştı ve play-in iddiasını sürdürdü. Sezonun 36. galibiyetini alan Rockets’ta Jalen Green 27, Jock Landale 17 ve Fred VanVleet 15 sayı kaydetti. 53. mağlubiyetini yaşayan Trail Blazers’ta ise Dalano Banton 28 ve Scoot Henderson 15 sayı üretti.

NBA’de günün toplu sonuçları şu şekilde:

Cleveland Cavaliers: 115 - Charlotte Hornets: 92

Toronto Raptors: 88 - Brooklyn Nets: 96

New York Knicks: 124 - Detroit Pistons: 99

Atlanta Hawks: 120 - Boston Celtics: 118

San Antonio Spurs: 104 - Phoenix Suns: 102

Houston Rockets: 110 - Portland Trail Blazers: 92

Chicago Bulls: 105 - Washington Wizards: 107

Utah Jazz: 105 - Dallas Mavericks: 115

Denver Nuggets: 128 - Memphis Grizzlies: 103

Sacramento Kings: 108 - Philadelphia 76ers: 96

Los Angeles Clippers: 116 - Indiana Pacers: 133