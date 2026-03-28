Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan bugün İnegöl’e geldi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci ile birlikte İnegöl Kadın Kolları Teşkilatı’nın Mart ayı ilçe divan toplantısına katılım sağladı.

İnegöl’den mesajlar veren Mahmut Arıkan Amerika ve İsrail’i sert sözlerle eleştirdi. Arıkan, “Siyonizmin kanlı hedeflerinde İran neredeyse Türkiye’de oradadır” ifadelerini kullandı.

Arıkan öte yandan iktidarı eleştirerek “Ülkeyi yönetenler Amerika’yı görmezden geliyor” dedi.

Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa Arıkan ve Ekinci ile birlikte; Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, GİK Üyesi Salih Berber, Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, Bursa Kadın Kolları Başkanı Hatice Ataş, İnegöl Kadın Kolları Başkanı Havva Şen ve çok sayıda partili katıldı.

Selamlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci, İnegöl’ün ekonomik hacmine ve ihracat rakamlarına dikkat çekerek hak ettiği değeri görmediğini vurguladı. Saadet Partisi Kadın Kolları Teşkilatı’nın İnegöl’ün geleceği için saha çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ekinci, “İnşallah gönüllere gireceğiz ve şehrin geleceğine, gelecek nesillerimize olumlu anlamda iz bırakacığız. Saadet Partisi yönetiminde İnegöl hak ettiği değeri bulacak” dedi.

Son olarak konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise şu ifadeleri kullandı;

AMERİKA VE İSRAİL TERÖR DEVLETİ NEREYE MÜDAHALE ETTİYSE ORADA KAN VE GÖZYAŞI VAR

“İranı müzakere masasında alt edemeyince demokrasi getirmek bahanesiyle asgeri müdahale yaptılar. Bir ülkeyle savaşılırken önce askeri hedefler hedef alınır. Amerika ve İsrail savaş hukukunu bile ezerek önce kız çocuklarının okuduğu okulu bombaladı. 175 tane kız çocuğunu katletti. Siz hani demokrasiyi ve insan haklarını savunuyordunuz. Böyle bir güçle böyle bir mikropla maalesef karşı karşıyayız. Bu bahanelerle Amerika ve İsrail terör devleti hangi devlete müdahale ettiyse orada sadece kan ve göz yaşı kaldı. Bunların tabiki de huzur ve özgürlük götürme niyetleri yok sadece bahaneleri var.”

ÜLKEYİ YÖNETENLER AMERİKA’YI GÖRMEZDEN GELİYOR

“Rahasız olduğumuz başka bir husus var. Sanki İsrail, İran’a saldırıları kafasına göre yapıyor. Amerika, yokmuş gibi, Amerika İsrail’in destekçisi değilmiş gibi sadece İsrail’i hedef alıyor, İsrail’i kınıyor ve Amerika’yı görmezden geliyorlar. Amerikan İsrail Büyükelçisi ne dedi Fırat ile Nil arasındaki topraklar İsrailindir dedi. İsrail bu toprakları ele geçirmek isterse biz Amerika olarak üzerimize düşeni yapacağız dedi. Bizim ülke olarak bu adamları tehlike görmemiz için daha hangi cümleleri kullanmaları gerekiyor. Trump’un senatör dostu ne dedi? Bundan önceki haçlı seferlerini neticeye ulaştıramadık bundan sonraki haçlı seferlerini yeniden başlatıyoruz ve bin yıl boyunca bu coğrafyadaki gelişmelere biz karar vereceğiz dedi. Bu coğrafyalardan kastettiği yerler bizim ülkemizden bahsediyorlar. Bizim idarecilerimizin bu tehlikeyi görmesi ve kavraması için, bu adamların daha hangi açıklamaları yapmaları gerekiyor.“

İKTİDARIN DÜZ BİR ÇİZGİSİ OLMADI

“İktidarın 24 yıl boyunca düz bir çizgisi olmadı. Doğruyla yanlışı, hak ile batılı bir birine karıştırdılarn. Bugün birşey söylüyorlar yarın başka birşey söylüyorlar. Milyonlarca insanın bu yanlışlara taraftar olmasına sebep oluyorlar. Dış politikadaki tutarsız tavırlar, komşu ülkelere yapılan operasyonlara sesimizi çıkaramadık. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorlar ortalığı kasıp kavuruyorlar sabah kalkıyoruz Mersin’den kalkan gemilerin İsrail’e mühimmat götürdüğü haberiyle uyanıyoruz. Biz bu ikiyüzlülükten yorulduk. Düşünebiliyor musunuz iktidar partisi bizim ülkede dünyadaki yaşanan zulümlere karşı miting düzenledi. Yav siz icraat makamısınız sizin miting düzenlemenizin ne manası var. Milleti narkozluyorlar ama bambaşka politikalar güdüyorlar.”

İRAN’A BAKTIKLARI GÖZLE TÜRKİYE’YE DE BAKIYORLAR

“İnegöl’den haykırıyoruz! Büyük Ortadoğu Projesinde İran’a hangi gözle bakıyorlarsa Türkiye’ye de aynı gözle bakıyorlar. İran ile alakalı koydukları hedefi, Türkiye ile alakalı da koydular. İsrailin projesinde İran neredeyse Türkiye de orada. Siyonizmin kanlı hedeflerinde İran neredeyse Türkiye de orada. Bu yüzden biz İran taraftarı değiliz İran ile aynı taraftayız. Bu yüzden siyonist düzeni ortadan kaldırmak zorundayız. Bunun için çalışıyoruz ve Saadet Partisi iktidarında inanan dava kardeşlerimizle birlikte bunu inşallah başaracağız.”