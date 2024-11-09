Müzik dünyasının sevilen ismi Safiye Soyman, modacısı Selma Oruç ile pide yemeye gitti.İSTANBUL (İGFA) - Bir AVM’de yakın dostları kadın girişimci Selda Fidan’ın açtığı “Bavra” isimli mekânda pide keyfi yapan ünlü assolist Safiye Soyman, modacısının denetimine takıldı.

Keyifle pide yemeye başlayan Safiye Soyman modacısı Selma Oruç’un aman yeni sahne kıyafetleri için ölçü aldık safiye hanım sözleri üzerine başarılı işletmeci Selda Fidan” Rahat olun Safiye Hanım, şefimizle diyet pide üzerinde çalışıyoruz, sona geldik, ilk size tattıracağız” müjdesini verdi.

Usta yorumcu Safiye Soyman yakın arkadaşı Selda Fidan gibi kadın girişimcileri her zaman desteklemek gerektiğini ifade ederken, diyet pideyi sabırsızlıkla bekliyorum vurgusunu yaptı.