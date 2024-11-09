Van'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının ölümüne ilişkin adaletin bir an önce sağlanmasını talep etti. Diyarbakır'da görülen Narin Güran cinayetinin davasının duruşmasını izlemek için gelen baba Kabaiş, 23 gündür kızının otopsi raporunun açıklanmadığını belirterek, gazetecilere yaptığı açıklamada acısını paylaştı.

Van'dan Diyarbakır'a gelerek Narin Güran cinayeti davasına katılan baba Kabaiş, "Kızımın otopsi sonucunu hâlâ alamadık. 23 gündür bekliyoruz. Her geçen gün içimde bir enkaz büyüyor. Çok acı çekiyorum, adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Rojin'in ölümüne dair şüphelerin sürdüğünü belirten baba Kabaiş, "Bazı kişiler intihar olduğunu iddia ediyor. Ancak bu kesinlikle doğru değil. Rojin'in vücudunda darp izleri vardı. Ben bunu kendi gözlerimle gördüm. Ölümü şüpheli, bu vahşeti kim yaptıysa bir an önce ortaya çıkmalı" dedi. Baba Kabaiş, devletin konuyu ciddiyetle ele alması gerektiğini vurguladı ve "Ölüme dair yapılan araştırmaların 23 gün sonunda hâlâ tamamlanmamış olması büyük bir eksiklik" diye konuştu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, Rojin Kabaiş'in cesedi üzerinde yapılan ilk incelemelerde intihar şüphesi olmadığını, ancak uzun süre su altında kaldığı için cesette ciddi deformasyonlar meydana geldiğini bildirdi. Bu nedenle kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora göre belirlenecek.

“Yurt Müdürlerinin Gözaltında Olması Gerek”

Baba Nizamettin Kabaiş, olayla ilgili soruşturmanın ilerlemesi gerektiğini belirterek, "Yurt müdürlerinin gözaltına alınması gerektiğini düşünüyorum. O gün bölgede dalgıçlar ve polis helikopterleri vardı. Bu kadar geniş çaplı bir arama yapılmasına rağmen hala otopsi sonucunun gelmemiş olması büyük bir eksiklik" dedi.

Rojin Kabaiş’in ilk otopsi raporunda ölümde şüpheli bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Ancak uzun süre suda kalan cesette ciddi deformasyonlar gözlemlendi. Bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek detaylı rapor sonucunda ölümün kesin nedeni belirlenecek.