Bu sürece katkı sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk defa ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin kabul edileceği mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesindeki "mesleki ortaokullar" Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da açıldı.



Bursa'nın İnegöl ilçesi Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim kampusu içinde açılan mesleki ortaokulu 64 öğrencisiyle eğitim öğretime başladı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, beraberindeki Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ile birlikte okulu ziyaret etti.



İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, "Eren Arslan: Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Lisemizin kampüsündeyiz. Burada yeni açılan, Türkiye'de ilk olan meslek ortaokulu uygulaması ilçemizde de başlamış durumda. Şu anda Türkiye'de 4 ilimizde mesleki ortaokulu açıldı. Birisi de ilçemizde ve ilçemizin sanayi altyapısının güçlü olması, mesleki eğitim lise düzeyinde altyapımızın güçlü olması buradaki okulun açılmasında tercih sebeplerinden birisi oldu. Okulumuzun şu anda 64 öğrencisi var ve rağbet gören bir bölüm olarak ilerleyen yıllarda daha da sayının artacağını düşünüyoruz. Bu okullarımızın bakanlığımız tarafından da açılması ve bizce de önemli tarafı; çocuklarımızın mesleki eğitim anlamında yeteneklerini erkenden keşfederek ilgi duydukları alanlarda erken yaşta alacakları eğitimle ilerleyen süreçte lise ve üniversite eğitim tercihleri doğru yönlendirmek. Bu anlamda Türkiye'de ilk olan uygulamanın ilçemize ve özellikle mesleki eğitime çok ihtiyaç duyan ilçemizin sanayi altyapısına hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, "2006 yılında temelleri atılan İnegöl Mesleki Eğitim Külliyemiz 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Mesleki Eğitim Külliyemiz 302 bin m2'lik alana kurulmuş olup, içerisinde 36 bina bulundurmaktadır. Bu binaların içerisinde bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul ve 5 mesleki ve teknik anadolu lisesi olmakla birlikte toplamda 2500 öğrenci eğitim görmektedir. Mesleki Eğitim Külliyemizin içerisinde 300 öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci pansiyonları, tam donanımlı 2 tane yemekhane, bir Z kütüphane, 1 amfi kütüphane, 1 kapalı spor salonu ve 2023 yılında hizmet vermeye başlayan bakanlarımız ve Avrupa Birliği koordinasyonundaki Sektöriyel Mükemmeliyet Merkezi yer almaktadır. Yine bu yıl Türkiye'de ender okullardan bir tanesi olan mesleki ve teknik lisemizin bünyesinde açılan bir ortaokul vardır. İnşallah bu ortaokulumuz özellikle çocuklarımızın küçük yaşlarda mesleki eğilim açısından büyük bir çığır açacağına inanıyorum. Ben bu okulun açılmasında emeği geçen başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.