Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü’nde, kaliteli ve doğru miktarda çikolata tüketimin önemini vurguladı. Çakaloğlu, sağlıklı bireyler için günde 20-30 gram bitter çikolata tüketiminin makul bir miktar olarak kabul edildiğini söyledi.

7 Temmuz 1550’de kakao çekirdeklerinin Avrupa’ya ilk kez gelişi üzerine her yılın 7 Temmuz günü, Dünya Çikolata Günü olarak kutlanıyor. Çikolatanın sağlığa faydası olduğu kadar fazla miktarda tüketildiği takdirde zararları da ortaya çıkabiliyor. Biruni Üniversitesi Klinik Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Çakaloğlu, çikolatanın faydalarından, hangi ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine kadar merak edilenleri yanıtladı.

Kaliteli ve yüksek kakao oranına sahip çikolataların tercih edilmesini söyleyen Çakaloğlu, “7 Temmuz Çikolata Günü, çikolatanın keyfini çıkarmak için harika bir fırsat. Ancak, çikolata tüketirken dikkatli olmak önemlidir. Kaliteli ve yüksek kakao oranına sahip (en az yüzde 60 kakao içeren bitter) çikolataları tercih etmek, hem lezzet hem de sağlık açısından daha faydalı olacaktır. 20 gram bitter çikolatanın yaklaşık 100 kalori olduğunu hatırlayıp, kan şekeri dengesi için yanında süt veya badem gibi protein kaynağı besinlerle tüketmek iyi bir seçenek olabilir. Çikolatayı ölçülü miktarlarda tüketmek, keyif alırken sağlığınızı korumanıza yardımcı olur” dedi.

“Bitter çikolata magnezyum açısından zengin bir kaynaktır”

Bitter çikolatanın faydalarından söz eden Çakaloğlu, “Çikolatanın faydaları arasında, özellikle bitter çikolata, antioksidanlar açısından zengindir. Bitter çikolatanın sağlığa olan faydaları üzerine yapılan araştırmalar gerçekten ilginç bulgular ortaya koymaktadır. Bitter çikolatanın yüksek antioksidan ve flavonoid içeriği sayesinde antioksidan kapasitesi arttırılabilir. Antioksidanlar vücudu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyabilir, bu da genel sağlık için önemli bir koruma sağlar. Ayrıca, bitter çikolata magnezyum açısından zengin bir kaynaktır. Magnezyumun yeterli alımı kas krampı, yorgunluk, depresyon ve sinirlilik gibi durumları hafifletebilir. Buna ek olarak, yapılan bazı araştırmalar stresin neden olduğu fiziksel dengesizliklere karşı bitter çikolatanın destek sağladığını göstermektedir. Stres yönetiminde yardımcı olabilecek bu etkiler, genel sağlığı olumlu yönde etkileyebilir” diye konuştu.

“Doğru miktarda ve uygun kalitede tüketilmeli”

Bitter çikolatanın hormon düzeylerini düzenleyici etkisi üzerine yapılan çalışmaların dikkat çekici olduğunu söyleyen Çakaloğlu, “Özellikle bel çevresi yağlanması ile bağlantılı hormon artışını azaltmada olumlu bir rol oynayabileceği öne sürülmüştür. Son olarak, bitter çikolatanın içerdiği bileşenler, özellikle serotonin salınımını artırarak mutluluk hissi sağlamaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda kan basıncını düşürüp kalp-damar sisteminin rahatlamasına katkıda bulunabilir. Bu etkiler, çikolatanın içerdiği flavonoidlerin ve antioksidanların sağladığı faydalardan kaynaklanmaktadır. Ancak, bu faydaları elde edebilmek için doğru miktarlarda ve uygun kalitede bitter çikolata tüketmek önemlidir. Aşırıya kaçmadan, dengeli bir şekilde tüketildiğinde bitter çikolata sağlık için faydalı olabilir” ifadelerini kullandı.

“Aşırı çikolata tüketimi bağımlılığa neden olabilir”

Sağlık açısından dikkat edilmesi gereken yönlerini anlatan Çakaloğlu, “Öte yandan çikolatanın keyif veren lezzetiyle birlikte, sağlık üzerinde dikkat edilmesi gereken etkileri de vardır. Ölçülü tüketmek önemlidir, özellikle kalp sağlığı, şeker hastalığı veya kolesterol sorunu olanlar için diyetisyen önerilerine uygun şekilde tüketilmelidir. Aşırı çikolata tüketimi bağımlılığa neden olabilir ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açabilir. Çikolatanın içeriği (yağ ve kakao oranı), etkilerini belirler, bu nedenle türünü seçerken dikkat etmek gereklidir. Sağlıklı alternatifler de düşünülebilir, böylece mutluluk hissi sağlarken sağlığı da korumak mümkün olabilir” şeklinde konuştu.

“Güvenilir markaları tercih etmek önemlidir”

Çikolata satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri söyleyen Çakaloğlu, “Bitter çikolata seçiminde dikkatli olmak büyük önem taşır. Özellikle Consumer Reports’un raporunda bahsedilen kadmiyum ve kurşun gibi ağır metallerin yüksek seviyelerde bulunması, tüketiciler için endişe verici bir durumdur. Bu metallerin uzun süreli ve düzenli maruz kalımı sağlık açısından ciddi riskler oluşturabilir. Gıda güvenliği konusunda bilinçli olmak, etiketleri doğru okumak ve güvenilir markaları tercih etmek önemlidir. Bazı markalar üretim süreçlerinde daha sıkı kalite kontrolü yapabilir ve ağır metal içeriğini minimize etmek için çaba gösterebilir. Ancak, her zaman için tüketici olarak etiketlerdeki bilgileri kontrol etmek ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek önemlidir. Beslenme uzmanları, tüketicilerin gıda okuryazarlığını geliştirmelerini ve sağlık açısından potansiyel riskleri azaltmalarını önerir. Bu tür raporlar, tüketicilerin daha bilinçli ve sağlıklı seçimler yapmalarına yardımcı olabilir” dedi.

“Sağlıklı bireyler günde 20-30 gram bitter çikolata tüketebilir”

Kimlerin, hangi ölçüde çikolata tüketmesi gerektiğiyle ilgili bilgi veren Çakaloğlu, “Çikolata tüketimi konusunda herkesin dikkatli olması gerekir. Özellikle diyabet, obezite veya kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olan kişiler, çikolata tüketimini sınırlamalı ve diyetisyen tavsiyelerine uymalıdır. Genel olarak, sağlıklı bireyler için günde 20-30 gram (yaklaşık 2-3 kare) bitter çikolata tüketimi makul bir miktar olarak kabul edilebilir. Fazla tüketim ise kilo alımına, kan şekeri seviyelerinde dengesizliklere ve bağımlılık benzeri etkiler oluşturabilir” dedi.

“Kalp sağlığı için önemli bir fayda sağlayabilir”

Bitter çikolatanın az bilinen faydalarından söz eden Çakaloğlu, “Flavonoidler, kan akışını artırarak beyin fonksiyonlarını destekleyebilir. Özellikle bilişsel yetenekleri iyileştirme potansiyeli taşır. Flavonoidlerin antioksidan özellikleri, beyin hücrelerini serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyabilir. Flavonoidlerin yanı sıra çikolatanın içerdiği diğer bileşenler de kan damarlarının genişlemesine yardımcı olabilir. Bu da kan akışının artmasına ve dolayısıyla beyin ve vücut genelindeki oksijen ve besin maddelerinin daha etkin bir şekilde taşınmasına katkı sağlayabilir. Düzenli ve ölçülü tüketim durumunda, bitter çikolatanın kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceği gözlemlenmiştir. Bu, kalp sağlığı için önemli bir fayda sağlayabilir. Ancak, bu faydaları elde etmek için doğru miktarlarda ve kalitede bitter çikolata tüketmek önemlidir. Aşırıya kaçmadan, dengeli bir beslenme içinde çikolatanın yer alması, sağlık üzerinde olumlu etkiler gösterebilir” ifadelerini kullandı.

Çikolata tüketiminde önemli olanın, kaliteli ve doğru miktarda tüketmek olduğunun altını çizen Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, her şeyde olduğu gibi, dengeli ve bilinçli tüketimin sağlığı korumanın anahtarı olduğunu söyledi.