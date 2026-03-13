Ligin 26. hafta mücadelesinde Aleksandar Stanojevic’in çalıştırdığı Fatih Karagümrük ile Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Mehmet Türkmen’in düdük çaldığı maçta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, aldığı sonuçla bu sezon Süper Lig'de ilk kez yenildi.
1' Maç başladı.
15' Karagümrük'ün kullandığı korner sonrasında, top Fenerbahçe savunmasından sekti. Penaltı noktasına yakın konumda topla buluşan Bartuğ Elmaz, sert bir vole ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
15’ Gol… Fatih Karagümrük 1-0 Fenerbahçe (Bartuğ)
45' Sağ kanattan kullanılan kornerde top altı pas içine gönderildi. Serginho, arkaya açılan topu arka direkte tamamladı.
45’ Gol… Fatih Karagümrük 2-0 Fenerbahçe (Serginho)
46' İkinci yarı başladı.
