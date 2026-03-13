İnegöl’de taksi ücretlerinin güncellenmesiyle birlikte açılış ücreti ve kilometre başta olmak üzere birçok kalemde fiyatlar yükseldi. Yeni tarifenin 15 Mart Pazar günü itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.

YENİ TARİFELER

Dış ilçelerde çalışan taksiler için uygulanan tarifede artış yapıldı. Buna göre açılış ücreti 46 TL’den 53 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 150 TL’den 160 TL’ye yükseldi. Kilometre başına ücret 42 TL’den 48 TL’ye çıkarken, 100 metre ücreti 4,20 TL’den 4,80 TL’ye yükseltildi. Dakika ücreti ise 5 TL’den 5,75 TL’ye çıkarıldı.