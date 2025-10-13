Bu yıl "Turist Gözüyle Kocaeli" temasıyla düzenlenen yarışmada, kentin dört mevsim boyunca sunduğu güzellikler fotoğraf kareleriyle ölümsüzleşecek. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayıyla, KASK ve GFSD iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışma; Kocaeli’nin turistik, doğal, kültürel ve sosyal zenginliklerini objektiflerle buluşturmayı amaçlıyor. Katılımcılar; "Kocaeli’de Turizm", "Kocaeli’de Doğa ve Manzara", "Kocaeli’nin Köyleri ve Kültürel Yaşam" ve "Büyükşehir Kocaeli" olmak üzere dört farklı kategoride eser gönderebiliyor. Yarışmaya yoğun katılım devam ediyor.

Kazananlara ödül

Her kategoride birincilik ödülü 40 bin TL, ikincilik ödülü 25 bin TL, üçüncülük ödülü 15 bin TL, mansiyon ödülü ise 10 bin TL olarak belirlendi. Sergilenmeye hak kazanan eser sahipleri de 2 bin 500 TL ödül kazanacak.

Son başvuru 10 Aralık

Yarışmaya başvurular yalnızca dijital ortamda kabul ediliyor. Fotoğraf severler, 10 Aralık tarihine kadar TFSF onaylı https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/4-mevsim-kocaeli-xll-ulusal-fotograf-yarismasi-tr yarışmalar web sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek. Kazanan eserler 19 Aralık’ta değerlendirilecek, sonuçlar ise 23 Aralık 2025’te kamuoyuyla paylaşılacak. Sergi ve ödül töreni 8 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesi kentin güzelliklerini kadrajlarına taşımaya davet etti.