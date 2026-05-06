Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekilliğine seçilmesinin ardından “Ben makamda oturmaya gelmedim” diye iddialı bir açıklama yapan Şahin Biba’nın ilk talimatı, makam odasındaki makam koltuğunu kaldırtmak oldu.

Başkanlığı genelde sahada yapmayı tercih eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, misafirlerini ise Heykeldeki tarihi binada ağırlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilen Şahin Biba, son olarak İstanbul’dan gelen Belediye başkanlarının da aralarında olduğu özel misafirlerini ağırladı. Aralarında Genel Sekreter Deniz Köken, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve geçmiş dönem belediye başkanları Hilmi Türkmen, Atilla Aydıner, Murat Aydın, A. Haşim Baltacı, Ahmet Poyraz, Hasan Tahsin Usta, Şadi Yazıcı ve İnegöllü iş insanı Murat Gültekin’i tarihi Belediye binasındaki makam odasında ağırladı.

Çekilen hatıra fotoğrafında makam odasındaki makam koltuğunun kaldırıldığı görüldü.