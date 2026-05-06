Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde, 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kahramanlık Türkü ve Ezgileri Koro Yarışması'nın Türkiye finali, Bursa'da Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki seçkin okulların katıldığı finalde, sahneye çıkan korolar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin sonunda ise zirveye ulaşan ekip, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi oldu.

Koro şefi Ayhan Ece yönetiminde sahne alan öğrenciler; sahne uyumu, teknik başarıları ve etkileyici yorumlarıyla jüri üyelerinin takdirini topladı. 15 Temmuz'un direniş ruhunu müzikle yansıtan ve 15 Temmuz da okunan selayı içinde barındıran Yemen Türküsü ise salondaki izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Yarışmanın jüri koltuğunda ise Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri yer aldı. Değerlendirmelerde; sanatsal yorum, teknik yeterlilik ve sahne hakimiyeti belirleyici kriterler oldu.

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz da öğrencilerin ve öğretmenlerin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, 'Bu gurur tablosu, büyük bir emeğin sonucudur. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum' dedi.