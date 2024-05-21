CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nin seçimleri için 2 isime özel teşekkürde bulundu.

“Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi Bursa seçiminde İnegöl'den Cumhuriyet Halk Partisi’nden Hüseyin Çiçek üye olarak seçildi. Hüseyin Çiçek aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi’nin İnegöl Belediyesi Meclis Üyesi. Türkiye Belediyeler Birliği Meclis seçimleri tüm illerde eş zamanlı olarak yapıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisine Bursa’dan 11 meclis üyesi seçildi. Bursa Merinos Atatürk kongre ve kültür Merkezi’nde seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylamaya sunduğu liste 230' a karşı oya, 237 oy ile seçilen taraf oldu.

Oylama da dikkat çeken nokta ise; 44 muhalefet belediye meclis üyesinin Cumhuriyet Halk partisinin listesine oy vermesi oldu. Bu oylamayla halkın nezdinde ki Türkiye İttifakı bir kez daha tabanda da net bir şekilde karşılık bulmuş oldu. Ayrıca bu oylamada meclis üyesi olarak İnegöl’den seçilen ikinci isim ise Saadet Partisi’nden Fatih Berber oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis seçimiyle ilgili düşüncelerini belirten Cumhuriyet Partisi İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Partimizden Hüseyin Çiçek’in Türkiye Belediyeler Birliği’ne Meclis üyesi seçilmesi bizleri memnun etmiştir, kendisini tebrik ediyorum. Bu seçimde dikkat çeken durum ise, parti üst yönetimlerinden bağımsız olarak da “Türkiye İttifakı” dediğimiz olgu kendini bir kez daha göstermiştir. Muhalefet partilerinin temsilcilerinin doğru kararı verme noktasında ortak hareket etmeleri veya ortak noktada buluşmaları da ayrıca sevindirici bir durumdur. Bu anlamda Demokrat Parti ilçe Başkanı Murat Balakuş ve Saadet Partisi ilçe Başkanı Ahmet Yıldız’a özel teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ