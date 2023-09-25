Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim ekipleri tarafından sorumluluk bölgesindeki okulların çevresinde saldırgan ve sahipsiz köpeklerin toplanması ve bakımlarının yaptırılması için çalışma başlatıldı.

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından okullara yakın bölgelerde terk edilmiş ve saldırgan köpekler tespit edildi. Yapılan tespit çalışmalarının ardından Edirne Belediyesi ekipleri ile birlikte veteriner hekim kontrolünde yakalanan saldırgan ve sahipsiz köpekler, gerekli tedavi ve bakımlarının yapılarak kontrol altında tutulması için hayvan barınağına teslim edildi.

Daha yaşanabilir bir ortam sağlamak amacıyla çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.