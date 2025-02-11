İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda, suç örgütünün 4 ayrı depo ve 1 imalathanede faaliyet gösterdiği tespit edildi. Operasyonlarda:

5 milyon adet sahte ilaç ,

, 100 bin boş ilaç kutusu ,

, 32 bin marka etiketi ,

, 9 adet dolum makinası ,

, 350 kg toz ham madde ,

, 60 bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi.

Örgüt Lideri ve Suçlamalar

Suç örgütünün elebaşı K.U. olduğu belirlenirken, şüpheliler hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Sahte İlaç Üretimi Yapmak” suçlarından soruşturma başlatıldı.