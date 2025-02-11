Yapılan açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ ekiplerinin içme suyu altyapı çalışmaları sırasında döşenen boru hatlarının, yine aynı ekiplerin plansız ve dikkatsiz çalışmaları sonucu patlatıldığı belirtildi. Bu durumun İnegöl halkını mağdur ettiği vurgulandı.

10 Şubat Pazartesi günü saat 18.00 itibarıyla başlayan ve halen devam eden su kesintisinin, ekipler arasındaki uyumsuzluk, dikkatsizlik ve iş programlarındaki tutarsızlıklardan kaynaklandığı ifade edildi. İnegöl’ün merkez mahallelerinde yaşanan bu sorunun giderilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunuldu.

Belediye yetkilileri, altyapı kazı çalışmalarında kontrol eksiklikleri ve yanlış planlamalar nedeniyle benzer sorunların sık sık yaşandığını belirtti. Daha önce döşenen yeni su hattının, aynı ekipler tarafından tekrar kazılarak patlatılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Yetkililer, “Dijital Okuma” sisteminin etkin kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, altyapı haritalarının doğru okunması ve sahadaki personelin bu doğrultuda yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşlara ise su ve kanalizasyon konusundaki şikâyetlerini BUSKİ’nin 185 numaralı hattına bildirmeleri çağrısında bulunuldu.