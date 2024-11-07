Din sömürüsü yaparak gelir elde edenlere geçit yok...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan Hilafeti Muhammediye Tarikatı üyeleri, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 19 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan Koç Termal ve Hilal Evleri'ni 2 yıllığına kiraladı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendini mehdi ilan edip, 2020 yılında İstanbul'da kurduğu suç örgütünü Bayramiç ilçesi kırsalındaki bir termal tesis ile doğa evlerine taşıyan Mustafa Çabuk'un insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığını tespit etti.

SAHTE MEHDİ TUTUKLANDI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, Mustafa Çabuk ve beraberindekilere yönelik 8 Ekim'de Çanakkale Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alındın sahte mehdi Mustafa Çabuk ve 9 örgüt yöneticisi 12 Ekim'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜT ÜYESİ 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

‘Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları' kapsamında devam eden soruşturma neticesinde örgüt üyesi oldukları tespit edilen 10 şüpheli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.