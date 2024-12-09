Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal alanlarda yol güvenliğini artırmak adına toplam 9 mahallede 13 kilometre ‘V kanal’ imalatı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kırsal alanlarda yol güvenliğini artırmak adına başlattığı ‘V Kanal’ çalışmalarına devam ediyor. Yağmur sularının yollara zarar vermemesi için gerçekleştirilen çalışmalarda son olarak Söğütlü, Karasu ve Akyazı’da toplam 9 mahallede ‘V kanal’ imalatları tamamlandı. Milli servet olan yolların uzun ömürlü kullanılabilmesi ve yol güvenliğini artırmak adına YOLBAK ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘V Kanal’ imalatları Söğütlü, Karasu ve Akyazı ilçelerinde devam etti. Söğütlü’de Yeniköy, Akyazı’da Merkezyeniköy ve Pazarköy, Karasu’da ise Karanlıkdere, Kızılcık, Yenidoğan, Ortaköy, Ardıçbeli ile Hürriyet Mahallesi’nde tamamlanan “V kanal” imalatlarıyla toplam 13 kilometrelik güzergah güvenli hale getirildi. Planlanan program dahilinde Akyazı ve Karasu’da çalışmalar devam ediyor.