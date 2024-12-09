Kocaeli’de düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısında, şehir için afet riskleri çerçevesinde hazırlanmış olan ‘İl Afet Risk Azaltma Planı’ ile ilgili izleme, değerlendirme çalışmaları gözden geçirilerek afet sonrası müdahale çalışmaları doğrultusunda oluşturulan planın uygulanması ve güncellenmesi süreci ele alındı.

Kurulduğu günden itibaren Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman’ın talimatları ile çalışmalarına hızlı ve etkili bir şekilde devam eden Afet İşleri Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısında, afet risklerini azaltma ve müdahale planları doğrultusunda önemli kararlar alındı. Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Enes Emengen’in ev sahipliğinde, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Afet Müdahale Şube Müdürü Kenan Seyrek, Büyükşehir Belediyesi Zemin ve Deprem Şube Müdürü Mustafa Yaltırak, 12 ilçe Afet İşleri Müdürlükleri yöneticileri ve ilgili personel katılım sağladı. Yerel yönetimlerin yanı sıra, afet müdahale ve risk azaltma çalışmalarında görev alan uzmanların bir araya geldiği bu toplantı, il genelinde afet yönetiminin daha etkili ve koordineli bir şekilde yürütülmesi açısından büyük önem taşıdı. Toplantının ana gündem maddesi, Kocaeli’nin afet riskleri çerçevesinde hazırlanmış olan İl Afet Risk Azaltma Planı ile ilgili izleme ve değerlendirme çalışmalarını gözden geçirmek oldu. Ayrıca, afet sonrası müdahale çalışmaları doğrultusunda oluşturulmuş İl Afet Müdahale Planı’nın uygulanması ve güncellenmesi süreci detaylı bir şekilde ele alındı.

Yerel yönetimler ve ilgili birimler, Kocaeli’nin afet durumunu dikkate alarak bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları sundu. Deprem, sel, heyelan gibi afetlere karşı alınması gereken önlemler, eğitim programları, tatbikatlar ve teknik analizler gibi çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, afet yönetiminde etkin bir koordinasyonun önemi vurgulandı. Katılımcılar, özellikle büyük çaplı afetlere hazırlıklı olunması için kurumlar arası iş birliğinin artırılması noktasında kararlılıkla mutabık kalındı.