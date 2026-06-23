ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına yönelik beklentilerinin tırmanışa geçmesi ve Orta Doğu'daki barış görüşmelerinden gelen olumlu sinyaller, altın fiyatlarında sert bir düşüşü beraberinde getirdi.

Güvenli liman arayışındaki yatırımcılar peş peşe gelen açıklamalarla sarsılırken, uzmanlar piyasalardaki bu ani hareketliliğin perde arkasını ve önümüzdeki döneme dair kritik senaryoları işaret ediyor.

"ABD DOLARI FIRSAT TANIMIYOR"

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasadaki yangının nedenini açıkladı. Waterer, "Altın bu hafta petrol fiyatlarındaki düşüşle biraz nefes almıştı ancak Fed'in faiz artırma beklentileriyle yükselişini sürdüren ABD doları, altına bu fırsatı tanımıyor" dedi.

Geçen haftanın zirvesine yakın seyreden dolar, alternatif para birimi tutanlar için altını pahalı hale getiriyor.

JD VANCE'İN "İRAN" AÇIKLAMASI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerin nihai bir barış anlaşması için "sağlam bir zemin" oluşturduğunu belirtti. Her ne kadar İran tarafı henüz nükleer program konusunun masaya gelmediğini söylese de, bölgede yumuşama sinyalleri piyasalardaki risk algısını düşürdü.

FED'İN FAİZ KARARI

Enflasyon endişeleri ve tarife etkilerini izleyen Fed kanadından gelen açıklamalar faiz beklentilerini değiştirdi.

CME FedWatch aracına göre, trader'lar Fed'in Aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 61'den yüzde 88'e çıkardı. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altının cazibesini doğrudan baltalıyor.