Sakarya Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı hizmete girdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi dijital alanda hayata geçirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Şehrin güncel bilgilerine hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilmeyi amaçlayan Açık Veri Portalı’ndacoğrafi veriler, yaşam, sağlık, belediye hizmetleri, afet ve acil durum, çevre, kültür sanat, spor ve ulaşım gibi daha birçok önemli bilgi kategorisi yer alıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni bir adım atarak "Açık Veri Portalı"nıhttps://acikveri.sakarya.bel.tr adresi aracılığıyla devreye aldı.

Bu portal, Sakarya'nın halkı ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirmek, veriye dayalı karar alma süreçlerini desteklemek ve şehirdeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirildi.

Açık Veri Portalı, şehirdeki birçok farklı veriyi halka erişilebilir hale getiriyor. Bu veriler arasında coğrafi veriler, yaşam, sağlık, belediye hizmetleri, afet ve acil durum, çevre, kültür sanat, spor ve ulaşım gibi daha birçok önemli bilgi kategorisi yer alıyor. Böylece paydaşlarımız, şehirle ilgili güncel verilere kolayca erişebiliyor ve bu bilgileri kullanarak günlük yaşamlarını daha verimli bir şekilde yönlendirebiliyorlar.

Sakarya Büyük Şehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; Sakarya'nın daha açık, daha şeffaf ve daha katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemekten gurur duyduklarını söyledi.

Portala erişim linki şöyle: https://acikveri.sakarya.bel.tr