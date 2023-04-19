Sakarya'da kısa süre önce toplu taşıma filosunu 18 yeni otobüsle güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, 150 kişi taşıma kapasitesine sahip 2 yeni körüklü otobüsü de bünyesine dahil etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin ulaşımı için toplu taşıma filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kısa süre önce 18 yeni otobüsü araç parkuruna dahil eden Büyükşehir, şimdi de körüklü 2 yeni otobüs düzenlenen törenle hizmete başladı.

Demokrasi Meydanı’na getirilen araçlar vatandaşlara tanıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliği yaptığı programa AK Parti Milletvekili Adayı Akif Adnan Dizer, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, oda başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda ilk sürüşü gerçekleştiren Başkan Yüce, BMC marka yeni nesli araçların 178 metre uzunluğa sahip, 150 kişi taşıma kapasitesi olduğunu söyledi. Yüce, toplu taşıma filosunu kısa süre önce 18 yeni araçla güçlendirdiklerini de hatırlatarak, “Bugün bünyemize dâhil ettiğimiz 2 körüklü otobüs ile birlikte bu sayıyı toplamda 112’ye çıkartıyoruz.BMC yeni nesil otobüslerimiz, hem çevreciliği ile hem engelli dostu anlayışıyla, konforuyla, ergonomik bakış açısıyla ulaşımda çok daha iyi bir seviyeye geleceğiz inşallah” dedi.

Otobüslerin yanı sıra 1 greyder, 2 damperli kamyon ve 1 asfalt yama robotunu da araç filosuna kazandırdıklarını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesinde göreve geldiğimiz günden bugüne hayatın her alanında hemşerilerimize, şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Şehrimizin gelişimini, kalkınmasını, büyümesini sağlayan projelerin yanında hemşerilerimizin günlük hayatını doğrudan kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Üst yapıdan alt yapıya, sosyal hizmetlerden kültür sanata, bilişimden itfaiyeye, sağlıktan ulaşıma kadar birçok alanda çalışma gerçekleştirdik. Bu yatırımlar ile Sakarya’mızın değerini daha da artırdık” diye konuştu.