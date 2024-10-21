Sakarya Fotoğrafçılar Topluluğu, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde tarihi gezi düzenlerken, ilçeye hayran kaldılar.

Sakarya Fotoğrafçılar Topluluğu Osmaneli’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulurken, Rüstempaşa Camii, Hamide Hatun Camii, Osmanlı Konağı, Aya Yorgi Kilisesi, Osmaneli Konakları, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi ve Tarihi Osmaneli Tren Garı’nı ziyaret ettiler.

Her biri, profesyonel gözlerden fotoğraf karelerine yansıyarak, Osmaneli’nin güzelliklerini ölümsüzleştirdi. Katılım sağlayan tüm fotoğrafçılara teşekkür eden Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, kendilerini yeniden ilçelerinden görmekten memnuniyet duyacaklarını söyledi.