Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan sis, şehrin bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Hendek ilçesi D-100 kara yolu bölgesinde yoğunluğunu devam ettiren sis görüş mesafesini düşürüyor.

Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sis, şehrin bazı bölgelerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü şehrin Hendek ilçesi D-100 kara yolu Çukurhan Mahallesi bölgesinde etkisini sürdüren sis görüş mesafesini yaklaşık 20 metreye kadar düşürdü. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerliyor.