Sakarya’da itfaiye ekipleri sokakta bulunan kedi, köpek, kirpi, kuş ve leylekten, yılana kadar birçok türden binlerce can dostun en zor anlarda imdadına yetişiyor. Açıklanan rapora göre 2024’ün ilk 8 ayında toplamda bin 358 hayvan itfaiye operasyonuyla kurtarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokaktaki can dostların en zor anlarda yardımına koşuyor. Sokak hayvanlarının hayatı için, günün her saatinde teyakkuz halinde olan Büyükşehir İtfaiyesi yapıların belirli bölümlerine sıkışan, ağaçta mahsur kalan, çukur veya suya düşen hayvanlar için her gün kurtarma operasyonu yapıyor. İtfaiye Dairesi, 2024 yılı için hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı ve buna göre Sakarya’da 8 ayda bin 500’e yakın ihbar için harekete geçildi. Bu süre zarfında itfaiyenin yardım eli uzattığı bin 358 hayvan bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kurtarılan hayvan türleri arasında kedi, köpek, kirpi, kuşun yanı sıra leylek, martı, yılan gibi birçok tür bulunurken en fazla kurtarılan grubu ise kediler oluşturdu. Bu sıralamayı daha sonra köpekler ve şehir içinde nadir karşılaşılan yılan, leylek gibi türler izledi. Yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi olarak yılın ilk 8 ayında bin 358 hayvanın en zor anlarında elinden tutup kurtardık. Güzel ülkemizde bizlerle birlikte yaşayan can dostlarımızın hayatı ve güvenliği için nöbetimiz her an devam ediyor. Şehirdeki dostlar, bize emanet” denildi.