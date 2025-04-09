2024 yılı birinci dönem TÜBİTAK 2209-A "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" çerçevesinde 758 başvuru yapan Sakarya Üniversitesinin 413 projesi destek almaya hak kazandı. Projelerinin yüzde 54’ü desteklenmeye hak kazanan Sakarya Üniversitesi, Türkiye genelinde en çok kabul alan üniversiteler arasında 5’inci sırada yer aldı. TÜBİTAK 2209-B "Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı"na ise 86 başvuru yapan Sakarya Üniversitesinin 55 projesi desteklendi. 2209-B programında yüzde 64’lük kabul oranıyla öne çıkan Sakarya Üniversitesi, üniversite sıralamasında Türkiye ikincisi oldu.

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin üniversitelerden bir akademik danışman eşliğinde araştırma yapmaya ve araştırma ekosistemine katılmalarına teşvik edilmesi amaçlanmakta. TÜBİTAK 2209-B’de ise Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin, sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya ve araştırma ekosistemine katılmalarına teşvik edilmesi amaçlanmakta. Program çerçevesinde öğrencilere üniversitelerden bir akademik danışmanla birlikte Ar-Ge/tasarım merkezi, teknoparklar veya 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları bünyesindeki yerleşik sermaye şirketlerinde görevli bir sanayi danışmanı rehberlik yapabilecek.