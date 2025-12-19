Huawei Student Developers (HSD) ve Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) topluluğu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, farklı disiplinlerden öğrenciler bir araya geldi. Huawei Geliştirici İlişkileri Yöneticisi Kübra Bilğiç’in mentörlüğünde yürütülen programda öğrenciler yazılımcı, tasarımcı, araştırmacı ve lider rollerini üstlenerek 5 takıma ayrıldı. Takımlara, "Sanayide İkiz Dönüşüm", "Afetlere Dirençli Akıllı Şehirler" ile "Yapay Zeka Destekli Tarım ve Gıda Güvenliği" konularında projeler geliştirmeleri için 4,5 saat süre verildi.

Birincilik "EcoPilot" projesinin oldu

Toplumsal değer, uygulanabilirlik ve yenilikçilik kriterlerine göre yapılan jüri değerlendirmesinde, Yusuf Edalı, Burak Yaşayan, Kayra Beşe, Yusuf Çiftçi ve Oğuzhan Aydın’dan oluşan OPLOG takımı birinciliği elde etti. Ekibin geliştirdiği "EcoPilot" projesi, ulaştırma sektöründeki artan yakıt maliyetleri ve iklim krizine karşı sunduğu çevreci çözümlerle en yüksek puanı topladı.