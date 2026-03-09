İran’da halk, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in Uzmanlar Meclisi tarafından yeni dini lider olarak seçilmesinin ardından bağlılıklarını göstermek ve destek vermek amacıyla meydanlarda toplandı. Başkent Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda bir araya gelen on binlerce kişi yeni liderlerine destek sloganları attı.

Meydanda Kur’an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından tekbir sesleri yükselirken kutlama müzikleri de çalındı. Halka ikram edilmek üzere meydanda kurulan büyük kazanlarda yemekler pişirilirken, gösteriye katılan İranlılar yeni dini lider Mücteba Hamaney ile Ali Hamaney’in fotoğraflarını taşıdı.

İran bayraklarının dalgalandığı meydanda ABD ve İsrail’in saldırılarına tepki gösteren halk, "Kahrolsun İsrail" ve "Kahrolsun ABD" sloganları attı. İran’ın birlik ve beraberliğine vurgu yapan kalabalık ayrıca "Rehberimiz Hamaney", "Allah’ın eli üzerimizde, Hamaney liderimizdir" ve "Şehit imamımızın yolu devam ediyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Saldırılarda Hamaney ailesi hedef alınmıştı

İran’da 28 Şubat’ta ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney’in ardından başlayan liderlik sürecinin sonunda, Uzmanlar Meclisi tarafından yapılan oylamada oğlu Mücteba Hamaney ezici oy çoğunluğuyla ülkenin yeni dini lideri olarak seçilmişti. Mücteba Hamaney söz konusu saldırılarda babası Ali Hamaney’in yanı sıra annesi, kızı ve eşini de kaybetmişti.