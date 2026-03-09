Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Günü'nü sporun birleştirici gücüyle kutladı. 'Annemle Voleybol Oynuyorum' turnuvasında, genç sporcular bu kez sahaya en büyük destekçileri olan anneleriyle birlikte çıktı.

Atatürk Spor Salonundaki turnuva boyunca, anneler ve kızları arasındaki dayanışma tribünlerden büyük alkış topladı. Etkinliğin teknik koordinasyonunu üstlenen tecrübeli antrenörler Bülent Akçay ve Ali Artuk Şedele, sporun aile bağlarını güçlendirmedeki önemine vurgu yaparak, kadınların hayatın her alanında olduğu gibi sahada da öncü olduklarını belirttiler.

Etkinlik sonunda konuşma yapan Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, katılım sağlayan tüm kadınlara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Alparslan konuşmasında, 'Kadınlarımızın toplumdaki yerini ve gücünü bugün sahada bir kez daha gördük. Annelerimizin çocuklarıyla bu heyecanı paylaşması bizim için çok değerli. Başta antrenörlerimiz Bülent Akçay ve Ali Artuk Şedele olmak üzere, bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan tüm annelerimize şükranlarımı sunuyorum' sözlerine yer verdi.