Burhaniye ilçesinde, mimarlar Blue Port Oteldeki iftarda buluştu. 97 üyeli Burhaniye Mimarlar Odasının iftar yemeğine çok sayıda mimar ve eşleri katıldı.

Blue Port Oteldeki iftarda, Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı Osman Zeki Şahin de meslektaşlarını yalnız bırakmadı. İlçede görev yapan mimarlar, Mimarlar Odası Burhaniye temsilcisi Başkanı Onur Dönmez ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte iftar yemeğinde bir araya geldiler. Balıkesir mimarlar odası Başkanı Osman Zeki Şahin üyelere teşekkür etti. Osman Zeki Şahin, ' Ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak odamız o kadar güçlü ve sağlam durur. Bu yüzden bu tür etkinlikleri artırarak yapmak istiyoruz. Bu geceye katılımınız için hepinize teşekkür ederim' dedi. Burhaniye Mimarlar Odası Başkanı Onur Dönmez ise yaptığı kısa konuşmada, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlarken, iftara katılanlara teşekkür ediyorum. Blue Port Otel çalışanlarına, mutfak personelinden garsonuna kadar yapılan hizmet ve mükemmel yemekler için ayrıca teşekkür ediyorum' diye konuştu.