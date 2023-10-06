Sakarya’da jandarma ekiplerince göçmen kaçaklığı ve insan ticareti ile mücadele çerçevesinde son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda 282 düzensiz göçmen ve 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-30 Eylül tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirdikleri operasyonların bilançosu açıklandı. 282 düzensiz göçmen ile 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı operasyonlarda, kaçak göçmenlerin taşındığı 16 araçta ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler gerekli adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından çeşitli illerdeki Geri Gönderme Merkezi ile ilgili kurumlara sevk edildi. Organizatörler hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.