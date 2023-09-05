Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelsiz hobi kursu öğrencileri piknikte buluştu. Özel çocuklar gönüllerince eğlendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelsiz hobi kursu öğrencileri yaz aylarının vazgeçilmezi piknikte buluştu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen programda engelsiz yürekler, aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirdi.

Engelsiz yürekler Sapanca’ da düzenlenen piknik programında müzik eşliğinde şarkılar söyleyip danslar etti. Aileler çocuklarının sevinçlerine ortak olurken, zaman zaman duygu dolu anlar da yaşadı. Programın ilerleyen saatlerinde serbest zaman etkinliğiyle gölün kıyısında doğanın eşsiz güzelliğinin keyfini süren öğrenciler, anılarına bir yenisini daha ekledi.

‘Engelsiz Yaz Pikniği’nin ardından yapılan açıklamada, “Özel çocuklarımızın sosyal hayata katılımını önemsiyor, birbirlerine olan bağlılıklarını kuvvetlendirecek, onları sevinç ve mutluluk katacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Engelsiz yüreklerimizin buluştuğu piknik programımızda da çok güzel zaman geçiren öğrencilerimizin mutluluğu hiçbir şeye değişilmez. Önümüzdeki süreçte de özel çocuklarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” denildi.