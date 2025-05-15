Mal varlıklarına tasarruf kısıtlaması ve icra işlemlerine tedbir uygulandı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, BRS İplik Teknik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında açılan konkordato davasında, 09 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI

Mahkeme ilanına göre, davacılardan alacaklı olduğunu iddia eden kişilerin, bu ilanın yayımından itibaren yedi (7) gün içinde konkordato mühletine itiraz etmeleri mümkün. İtirazda bulunacak kişilerin gerekçelerini ve delillerini sunmaları gerekiyor.

Kaynak: İlan.gov.tr