Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali’de kadınlara özel hizmete açılan sosyal tesisler, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Sezonu kapatan tesisler bu yaz 25 bin kişiyi ağırladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara özel olarak hizmete açtığı ve uzun yıllardır yaz sezonlarında kapılarını tüm Türkiye’ye açan Kadınlar Plajı ve Kocaali Sosyal Tesisleri, bu yılın da gözdesi oldu.

Tesisler, Türkiye’nin dört bir tarafından ve yurt dışından gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu. 15 Eylül itibariyle sezonu kapatan Kadınlar Plajı, bu yaz sezonunda 25 bin tatilciyi misafir etti.

Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği taşıyan, haftanın 6 günü Sakarya’dan ve çevre illerden gelen kadınlara ev sahipliği yapan Kadınlar Plajı, şehrin turizm büyük katkı sundu.

Yapılan açıklamada, “Kocaali’de 20 bin metrekare alan üzerinde içerisinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile kadınlara özel olarak inşa edilen Kocaali Sosyal Tesislerimiz 2024 yaz sezonunu kapattı. 15 Eylül itibariyle sezonu kapatan tesisimizde 25 bin kişiyi misafir ettik. Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği taşıyan Kadınlar Plajımıza ilgi gösteren tüm misafirlerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen, 20 bin metrekarelik alanda, yürüyüş alanları, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları bulunan tesis 6 Haziran 2018’de hizmete başladı. Kaliteli hizmet anlayışını ilke edinenBüyükşehir, özveriyle çalışan tesisleKaradeniz’e değer katıyor.