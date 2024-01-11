Sakarya’nın Hendek ilçesinde iki katlı ev alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Mahmutbey Mahallesi, Osman Yılmaz Caddesi üzerinde iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adeta alev topuna dönen evi söndürmek için itfaiye ekipleri uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 saat sonrasında kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı.