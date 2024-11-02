Türkiye Yüzyılı Maarif Model’inin sağlıklı benlik algısına sahip bireyler yetiştirme hedefinin içselleştirilmesi amacıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri” konulu eğitim semineri, rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanların katılımıyla gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri semineri gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimde, MEB “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Modülü” yazar ve editörlerinden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ağırkan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ragıp Ümit Yalçın ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Namık Kemal Haspolat konuşmacı olarak yer aldı.

Doç. Dr. Murat Ağırkan, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri” başlıklı sunumunda merak edilen noktaları aydınlattı.

Bugünün dünyasında öğrenen insan modelinin kabul gördüğünü belirten Ağırkan; öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, yeni durumlara kolaylıkla uyum sağlayan sadece bilişsel yönden değil, sosyal ve duygusal yönden de gelişen insan profiline karşılık geldiğini ifade etti.

Doç. Dr. Ragıp Ümit Yalçın “Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Nasıl Ele Alındı ve Öğretim Programlarına Nasıl Yansıtıldı?” başlıklı sunumunda eğitim programındaki iyileştirmelere dikkat çekti. Sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinin öğrencilerin hem okul içi ve hem de okul dışı hayatlarında başarılı olmalarına katkı sağladığını belirten Yalçın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öğretim programlarının tamamına nüfuz eden bir beceri seti formatında işlev gördüğünü ifade etti. Doç. Dr. Namık Kemal Haspolat “Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde Farklılaştırma: Destekleme ve Zenginleştirme Etkinlikleri” başlıklı sunumunda eğitim içeriğinin çeşitli etkinliklerle zenginleştirilerek aktarımının öğrenimi çarpıcı ve kalıcı hâle getirdiğini ifade etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ise, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin muhatapları tarafından doğru anlaşılmasının hedef kitleye ulaşmada önem arz ettiğini belirtti.

Maarif Modeli’nin hazırlanmasında aktif görev alan uzman kişilerce aktarımının sürecin en sağlıklı işlemesine ve yürütülmesine imkân tanıdığını ifade ederek, seminerin öğrencilerin kendilerini yönetmeyi başarmalarına, duygusal ve sosyal yönden geliştirilmesine hizmet edecek bilgilendirmeler noktasında önemine dikkat çekti.