Sakarya’nın Hendek ilçesinde Uludere Çayı’na düşen şahıs, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.B. isimli vatandaş dengesini kaybederek Uludere Çayı’na düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde vatandaş, düştüğü sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı V.B., Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.