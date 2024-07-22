Önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde sıcaklıklar düşmeye başlayacak. İç kesimlerde sıcaklıkların 28-29 dereceye kadar gerilemesi beklenirken, İstanbul'da yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru özellikle iç kesimlerde 7-8 derece azalacak ve yağışlı hava etkili olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bu hafta çarşambadan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini belirtti. Özdemirci, "Sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrediyor, ancak iç kesimlerde bu sıcaklıklar normallere düşecek. Cumartesi gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıklar biraz daha azalacak" dedi.

Sahil kesimlerinde ise sıcaklıkların 1-2 derece düşmesi bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde ise şu anda 35-36 derece olan sıcaklıkların çarşambadan itibaren 32, cumartesi gününden sonra ise 28-29 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.