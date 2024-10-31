Sakarya’nın Sapanca ilçesinde tek katlı evin çatı kısmı alevlere teslim oldu. Maddi hasarın meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Göl Mahallesi Hafız Sefer Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.