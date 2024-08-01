Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaz sezonunda en çok talep gören eğitim programı Genç Atölye’de açılan ‘Doğa Tutkunları’ sınıfı, dönemin son dersini Sakarya İl Ormanı’nda yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 4 farklı alanda düzenlenen Genç Atölye, yaz sezonunun en çok tercih edilen ve memnuniyet oluşturan programlardan biri oldu. 4 farklı alanda, 4 farklı sınıfın açıldığı Genç Atölye’nin “Doğa Tutkunları” sınıfı, dönemin son dersini doğanın derinliklerinde, tabiatın eşsiz güzellikleri arasında yaptı. Doğasever öğrencilere şehrin tarihi, turistik ve doğal alanlarını tanıtan atölyenin son rotası orman içindeki doğa güzellikleri oldu. Egzersizler ve spor hareketleriyle yürüyüşe başlayan 20 doğa tutkunu, 5 kilometre boyunca yürüyerek doğal cennet olan noktaları keşfetti, eşsiz bir deneyim yaşadı.