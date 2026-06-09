Bilecik'te Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu öğrencilerine trafik bilinci kazandırılması amacıyla eğitim gerçekleştirildi. Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen programda öğrencilere trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları ve trafikte saygı konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin trafik ortamını daha iyi kavramaları sağlandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından, geleceğin bilinçli bireyleri olan öğrencilerin trafik kurallarına duyarlı, sorumluluk sahibi ve güvenli bir trafik kültürüyle yetişmeleri amacıyla eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.