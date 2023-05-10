Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate sporcusu Fatih Şen, 12-14 Mayıs tarihleri arasında Fas’ta gerçekleştirilecek olan PremierLeague Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı. Milli Takım bünyesinde mindere çıkacak olan temsilcimiz, +84 kilogramda mücadele verecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcusu Fatih Şen, Fas’ta gerçekleştirilecek olan PremierLeague Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Yoğun bir hazırlık kampı geçiren başarılı sporcu, 10 Mayıs Çarşamba günü Milli Takım ile birlikte Fas’a hareket edecek.

12-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şampiyonada, temsilcimiz +84 kilogramda mücadele verecek.Başkent Rabat’ta gerçekleştirilecek olan şampiyonaya spor severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.