Rize Belediyesi tarafından Rize Şehirler Arası Otobüs Terminali yapım çalışmaları başlatıldı.RİZE (İGFA) - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel ve teknik ekibiyle birlikte Çiftekavak mahallesinde bulunan ve polis kontrol noktası olarak kullanılan alanda incelemelerde bulundu.

Zemin etüt çalışmalarının tamamlandığı projede fore kazık çalışmaları ve devamında terminal yapılarının inşasına başlanılacak. Başkan Metin, çalışmaları yerinde gözlemleyerek son durumla ilgili bilgiler aldı.

Şehrin girişi niteliğindeki alanda inşa edilecek olan otobüs terminali ihtiyaca cevap verecek büyüklükte ve bölgenin mimari dokusuna uygun olarak inşa edilecek.

Reşadiye mahallesinde bulunan ve şehrin yıllara nazaran büyüyüp gelişmesiyle birlikte artan talebe cevap veremeyen eski terminal, yeni otogar yapıldıktan sonra kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak kullanılacaktır.