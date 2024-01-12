Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Kolev Stoilov, “Bugün gerecekten bizim için önemli bir galibiyet ve Sakarya’da iyi oynadı. Oyun daha açık bir alanda oynanmış oldu biz ilk ve ikinci yarıda kendi adımıza çok gol fırsatı yakaladık. İlk yarıda ikinci ve üçüncü golü bulabilirdik ama bunun gerçekleştiremedik. Ben bu maçı kazanmayı hakkettiğimizi düşünüyorum ama sahada gösterdiklerimiz yeterli değil. Bizler hocalar olarak oyuncularımızı itmeye devam edeceğiz. Aynı zaman da Sakarya 10-11 maçını kaybetmemişti ama bugün bize karşı kaybetti. Bu açıdan da bizim için önemli bir galibiyet oldu” dedi.

“Biz bugün oyuna da sahip olamadık, ikili mücadelelerde de yoktuk”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise, “Biz bugün oyuna da sahip olamadık, ikili mücadelelerde de yoktuk. Bunların hepsini Göztepe yaptı haklı olarak bu maçı aldı. İstediğimiz oyun seviyesine ulaşamadık. Mücadelesini vermediğiniz hiçbir karşılaşmayı kazanamazsınız. Biz bugün bu mücadeleyi, ruhu sahada çok fazla göremedik. Bizim için ağır bir öz eleştiridir ve Göztepe’yi de tebrik ediyorum” diye konuştu.