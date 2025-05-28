Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasının finali büyük heyecana sahne oldu. Turnuvanın final müsabakası Salı akşamı Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı 3-0 kazandı. Bu sonuçla İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı 1’inci, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ise 2’nci olarak turnuvayı tamamladı. Buski İnegöl ve İnegöl Belediyesi takımları ise 3’üncülük 4’üncülük müsabakasında karşı karşıya geldi. Burada da 3-2’lik skorla Buski İnegöl galip gelmeyi başardı. Buski İnegöl'ün 3’üncülüğü elde ettiği turnuvayı İnegöl Belediyesi ise 4’üncü olarak tamamladı.

Final karşılaşması sonrası kupa töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Emniyet Müdürü Okan Şen, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel’in de katıldığı törende, takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.