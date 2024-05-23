Katıldıkları yüzme yarışlarında Türkiye şampiyonu olan Sabiha Köstem Okulu sporcuları Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret etti.

Osmangazi Belediyesi’nin tesis ve antrenör desteği verdiği Sabiha Köstem Okulu’nun 8 sporcusu Rize’de 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Okullar Arası Küçükler Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olarak Bursa’nın gururu oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şampiyon sporcuları, okul müdürleri Muhsin Şahin ve beden eğitimi öğretmenleri Ayşe Gökçen ile birlikte makamında kabul etti. Başkan Aydın, Bursa’yı başarıyla temsil eden sporcu ve antrenörlerini kutlayarak, çeşitli hediyeler verdi.