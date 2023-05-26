Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğindeki Dünya Halı Saha Mini Futbol Şampiyonasında kazanan Rusya olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uluslararası Mini Futbol Federasyonu ve Acun Medya tarafından ülkemizde ilk kez düzenlenen ve 16 ülkenin kıyasıya mücadele ettiği Uluslararası Mini Futbol Dünya Şampiyonası’nda finalde Libya’yı seri penaltılar sonucu 5-4 mağlup eden Rusya şampiyon oldu. Türkiye ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Doğu Kışla Halı Saha Tesisleri’nde 19 Mayıs’ta başlayan ve 6 gün süren turnuvada Türkiye, Gana, Irak, İran, İsviçre, Rusya, Katar, Cezayir, Tunus, Suudi Arabistan, Kazakistan, Avusturya, Libya, Bahreyn, Bulgaristan ve Belçika ülkelerinin sporcuları mücadele etti. Şampiyonanın finaline MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Uluslararası Mini Futbol Federasyonu Başkanı Dr. Muhammad Al-Dossary, 16 ülkeden temsilci, teknik ekip ile futbolcular ve çok sayıda sporsever katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Şampiyonada açıklama yapan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Uluslararası Mini Futbol Dünya Şampiyonası’na Kocaeli’nin ev sahipliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sporcuların müsabakalarda en yüksek performansı göstermek için gayret sarf ettiklerini kaydeden Sancaklı, “Spor yaparak hem sağlığımızı, hem birliğimizi, hem de dayanışmamızı en üst seviyeye çıkardık. Katkı sağlayan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere Uluslararası Mini Futbol Federasyonu Başkanı Dr. Muhammad Al-Dossary ve Acun Medya’ya çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DOĞU KIŞLA HALI SAHA TESİSLERİ’NDE

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından adeta mini bir stada çevrilen Doğu Kışla Halı Saha Tesisleri’nde düzenlenen organizasyonda maçlara Türkiye’den ve dünyadan sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Dört gruptan oluşan turnuvada çeyrek final ve yarı finallerin ardından final müsabakası oynandı. Son dörde Türkiye, Irak, Libya ve Rusya kaldı. Yarı finalde Türkiye Libya'ya Irak ise Rusya'ya elendi. Cihan Haspolatlı, Onur Öztonga, Murat Akyüz gibi eski futbolcuların kadrosunda yer aldığı Türkiye ile Irak arasında oynanan üçüncülük maçını 3-1 kazanan Irak oldu.