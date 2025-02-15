Tüm taraftarlarımızı ve İnegöllü futbolseverleri, bu tarihi ana tanıklık etmeye davet ediyoruz!

Genel Kaptanımız İsmail Ordu, bu büyük karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu sezon sahada ter döken futbolcularımız, gece gündüz çalışan yönetimimiz ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımızla birlikte büyük bir emek verdik. Artık o emeğin karşılığını alma vakti geldi! Sezon başından beri bu hedef için mücadele ettik ve şimdi son adımı atıyoruz. Cerrahspor olarak inancımız tam, kenetlenmiş durumdayız. Bu takım, mahallemizin gururu ve bu kupayı kaldırmak için son düdüğe kadar savaşacağız!”

Bu tarihi karşılaşmada tüm Cerrahspor sevdalılarını Pazar günü saat 15.30’da Hürriyet Sahası’na bekliyoruz. Gelin, tribünleri dolduralım ve bu büyük zaferi hep birlikte kutlayalım!

Bu yolun sonu şampiyonluk